Eylül ayında 45 gazeteci hakim karşısına çıktı

CHP’nin Eylül Ayı Basın Özgürlüğü Raporu açıklandı. En çok erişim engeli kararı çıkartılan haberler, iktidar yöneticilerinin yolsuzluk ve usulsüzlüklerine ilişkin iddiaları gündeme getiren haberler oldu. Erişim engellemelerini duyuran haberlere dahi erişim engeli getirildi.

Raporu açıklayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, adli yılın başlamasıyla en az 45 gazetecinin hakim karşısına çıktığını, 8 gazetecinin haber takibinin engellendiğini, HalkTV, Tele1 ile Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine idari para ve ilan kesme cezaları verildiğini duyurdu.

Çakırözer’in kamuoyu ile paylaştığı Eylül ayı ifade ve basın özgürlüğü ihlallerinin bir bölümü şöyle: