İstifalar sonrası CHP’de grup başkanı seçimi: Yarıştan çekilen Gürsel Erol'dan imalı paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis Grup Başkanlığı ve başkanvekillikleri için seçim yapıldı.

Grup Başkanlığı için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak yarıştı. İki vekil ilk iki turda yeterli oy alamadı. Üçüncü turda Gürsel Erol’un çekilmesiyle Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak Grup Başkanı seçildi.

İlk turda en fazla oyu aldığı belirtilen Gürsel Erol’un seçimden çekilmesinin nedeninin Kılıçdaroğlu’nun seçime müdahalesi olduğu öne sürüldü.

Erol da bunu ima eden bir paylaşım yaptı.

Gürsel Erol seçim sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Hiçbir Genel Başkan’ın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü CHP’nin en büyük gücü; özgür iradesi, çoğulcu yapısı ve demokratik geleneğidir” ifadesine yer verdi.

Erol'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün yapılan TBMM CHP Grup Başkanlığı seçiminde bana destek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ancak bugün bir gerçeği açıkça ifade etmek zorundayım.

Cumhuriyet Halk Partisi; biat edenlerin değil, fikir üretenlerin, itiraz edebilenlerin ve halk adına konuşabilenlerin partisidir. Ne yazık ki son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan, 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi; demokrasiyi içselleştirdiği ve sosyal demokrat anlayışa sahip olduğu için parti içi seçimlerin milletvekillerinin özgür iradesiyle şekillenmesini esas kabul etmiştir. Hiçbir Genel Başkan’ın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü CHP’nin en büyük gücü; özgür iradesi, çoğulcu yapısı ve demokratik geleneğidir.

CHP’nin köklü kültürü; tek sese değil, ortak akla dayanır. Hiç kimse, hiçbir makam ve hiçbir yapı partinin kurumsal kimliğinin üzerinde değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeniden iktidar yürüyüşü; biat kültürüyle değil, cesaretle konuşan, emek veren ve örgütün iradesine sahip çıkan kadrolarla mümkün olacaktır.

Mücadelemiz; kişiler için değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik gelenekleri, kurumsal hafızası ve Türkiye’nin geleceği içindir."

Grup başkanvekilleri belli oldu

Toplantıda iki grup başkanvekilliği için de seçim yapıldı. Grup başkanvekilliği için Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yarıştı.

Dördüncü turda İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli grup başkanvekili seçildi. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise yedek grup başkanvekili oldu.

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