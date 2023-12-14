İstifa ve görevden almaların ardından İYİP'in yeni Başkanlık Divanı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimlerde bölgesel ittifak teklifini reddeden İYİP'te, birbiri ardına istifalar gelmiş, ittifakı destekleyenlerin de istifaları istenmeye başlanmıştı.

Birbiri ardında istifa ve görevden alma haberlerinin geldiği İYİP'te, söz konusu isimlerin yerine görevlendirilen partililer belli oldu. İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in onayıyla İYİP Başkanlık Divanı'nda yapılan değişiklikleri açıkladı.

İYİP adına açıklama yapan Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"Daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir."