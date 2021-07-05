'İstifa' iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Soylu paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başkanlığında bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi.

Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.