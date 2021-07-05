İçişleri Bakanlığı'ndan Soylu'yla ilgili 'istifa' açıklaması

AKP'li eski vekillerden Feyzi İşbaşaran, gece yarısı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla, son günlerde bazı ciddi iddialar ile gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine dair kulis bilgisi olduğunu ileri sürdü.



Sözcü'nün ulaştığı bakanlık yetkilileri ise istifa bilgisinin doğru olmadığını söyledi.



Soylu dün Bitlis’te Gazitepe üs bölgesini ziyaret etmiş, güvenlik toplantısına katılmış, bir süre önce açılan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni geçmişti. Ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu katılmıştı.