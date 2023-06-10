'İstifa ettim dese de Kübra Par kovuldu' dedi, nedenini açıkladı

Habertürk'te ayrılıklar sürerken, Kübra Par'ın istifa etmediği, kovulduğu öne sürüldü.

Medyaradar'ın 'Keskin Kalem' köşesinde yer alan yazıda, yaşananlara ilişkin şöyle denildi:

"Tabii ki hepsini aynı kefeye koymuyorum.

Yolları ayrılan ve ayrılacak değerli isimler de var. Onları tenzih ediyorum.

Ancak Kübra Par örneğini çok verdim.

Dünyanın neresinde bir ‘gazeteci’ ekrana çıkar da ‘biz siyaseti dizayn ediyoruz’ der?

Ruanda’da olmaz.

Afganistan’da olmaz.

Keskin kulaklarıma gelenleri daha önce yazdım.

Bu lafıyla Kübra Par kendisini ve dahası patronlarını hatta çalışma arkadaşlarını tehlikeye attı dedim.

Sonunda beklenen oldu, her ne kadar istifa ettim dese de Kübra Par KOVULDU.

Aslında büyük bir özgüvenle 6’lı masanın dağıldığı günlerde, ‘biz siyaseti dizayn ediyoruz’ dediği gece, gazetecilikten uzaklaşıp, çalıştığı yayın kuruluşunu zor durumda bıraktığı gecenin sabahında gönderilmeliydi.

Ancak Kübra Par iyi bir nüfuz ticaretçisi.

Ankara’da kurduğunu iddia ettiği çapraşık ilişkiler ‘sayesinde’ kendine iyi bir yer edindi."