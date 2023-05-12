İstifa eden Kızılay Başkanı Kınık'tan ayetli paylaşım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay hakkında "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir" demişti.

Tüm tepki ve eleştirilere karşın 3 aydır istifa etmeyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından, seçimlere 2 gün kala görevinden istifa etti.

Kınık, istifasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Kınık, söz konusu paylaşımında İsra suresinin 80'inci ayetine yer verdi.

Kınık'ın paylaşımı şöyle:

"Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!"