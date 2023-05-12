Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olmayacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Kızılay'ın depremzedeler için çadır satışına ilişkin soruya "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir" yanıtını vermişti.

Erdoğan daha önce depremde Kızılay'ı eleştirenleri "Be ahlaksız, namussuz, adi" sözleriyle hedef almıştı.

Kınık tüm tepki ve eleştirilere karşın 3 aydır koruduğu koltuğunu seçimlere 2 gün kala, Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından bırakmış oldu.

Kınık'ın istifasının ardından Twitter hesabındaki bilgilerini de Kızılay Gönüllüsü olarak değiştirdiği görüldü: