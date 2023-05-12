İstifa eden Kınık'ın yerine Kızılay'a 'Menzilci' başkan

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık depremzedelere çadır satışı skandalından 3 ay sonra bugün istifa etti.

Kınık'ın istifasının ardından bir açıklama yapan Kızılay, Kınık’ın yerine olağanüstü genel kurula kadar Fatma Meriç Yılmaz’ın vekalet edeceğini duyurdu.

Fatma Meriç Yılmaz Menzil tarikatına bağlılığıyla gündeme gelmişti.

Kızılay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne Genel Başkanlığımızı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan bu karar çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzüğümüz gereği Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet edecektir.”

Kızılay'ın yeni başkanı Yılmaz kimdir?

2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, 2000-2003 yılında Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tıpta uzmanlık yaptı. AKP iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Yılmaz, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi.

Fatma Meriç Yılmaz, daha önce kendisi hakkında Menzil Tarikatına bağlı olduğu yönünde çıkan haberleri ne yalanlamış ne de doğrulamıştı.