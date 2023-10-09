İstifa eden Ankara İl Başkanı'ndan İYİP'e 'AKP'ye seçim kazandırma operasyonu' suçlaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde yerel seçimde partisinin aday çıkaracağını açıklamadan önce bazı il başkanlıkları ve yöneticilerinin görüşlerini aldı. Bu kapsamda Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yönetimindeki 23 kişiyi Genel Merkez'e davet etti.

Söz alan Köylüoğlu ve yardımcıları seçimlere CHP'yle işbirliğinin yararları olacağını dile getirdiler. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, İYİP Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun GİK kararının aksine açıklamalar yapan başkanları arayıp ‘ya görevi bırakmalarını ya da Genel Merkez tarafından görevden alınacaklarını' tebliğ ettiği iddia ediliyor.

Kavuncu’nun Faruk Köylüoğlu'nu da arayıp Genel Merkezin kararını bildirdiği ifade ediliyor. Bunun üzerine Köylüoğlu’nun istifa etmeyi uygun bulduğu belirtiliyor.

Köylüoğlu, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Ankara'da 25 yıllık AKP belediyesini sonlandırmak için canla başla çalıştık. Şimdi ise bizim göstereceğimiz adayın kazanma şansı olmayacağı biline biline Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Oysa işbirliği partimizin de yararına idi. Birtakım kazanımlarımız olmuştu. Ankara'da birkaç metropol ilçeyi alsak kötü mü olurdu? Bu kadar agresif olmaya hiç gerek yoktu. Gelişmeler AKP'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu” eleştirisinde bulundu.