İşteyken evini yıktılar: Fetihtepeliler 'gerekirse çadırda yaşarız' dedi

İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm nedeniyle yurttaşların mağduriyeti sürüyor. AKP'li Beyoğlu Belediyesi Fetihtepe Mahallesi’nde yıkımlara devam ediyor.

İşteyken evi yıkıldı

Önceki gün de gecekondu sahibi bir mahallelinin evine zabıta gitti. O anda çalışmakta olan yurttaşın evinin kapısı kırılarak içeri girildi. Kendisi evde yokken eşyaları sokağa atıldı, evi yıkıldı. Evine döndüğünde harabeye karşılaşan mahalleli büyük bir mağduriyet yaşarken, duruma tepki gösterdi.

Evsiz kalan mahalleliye dayanışma çadırı

Öte yandan evsiz kalan yurttaş için mahalleliler tarafından dayanışma çadırı kuruldu. Yapılan zorbalığa karşı mahalleli dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu. Belediye Fetihtepe'de mahallelinin direnişini engelleyemiyor.