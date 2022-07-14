Fetihtepe'de kentsel dönüşüm yıkımı: Kiracıların evleri boşaltılıyor

İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm nedeniyle sabah saatlerinde yıkım ve zabıta ekipleri tarafından bir kiracının eşyaları dışarı atılarak yıkım yapıldı.

"Okmeydanı Fetihtepe Direniyor" isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda, evi tamamen boşatılan bir mahallelinin eşyalarının komşusunun boş dükkanına koyulduğu anlar yer aldı. Ayrıca boşaltılan evin içinden ve yıkım anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Okmeydanı Fetihtepe Direniyor isimli hesaptan şu paylaşımlar yapıldı:

Okmeydanı Fetihtepe mahallesinde kiracıların barınma hakkını Beyoğlu Belediyesi Zabıtası elinden alıyor! Eşyalarını sokağa atıyor, evi boşaltıyor!

Beyoğlu Belediyesi zabıtaları dönüşüm yıkımı gerekçesiyle kiracıyı evinden dışarı atıyor, eşyaları kapıya koyuyor, kafasına göre bazı eşyaları çöpe atıyor!

İşte evin son hali bu! Evin kapısına dozer dayadılar yıkmak için!

Kiracıların barınma hakkını elinden alıp evini başına yıktılar! İnsanların evi yok ve sokakta kaldı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde 8 Haziran günü kentsel dönüşüm adı altında tahliyeler yapıldı, evlerin doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. İki yıldır süren kentsel dönüşüm sürecinde insanların evlerinden çıkarılmak istendiği belirtilirken Fetihtepe Mahallesi'ne polis girdi.

Mahalleli, 8 Haziran'dan bu yana adil bir kentsel dönüşüm talebiyle direniyor.