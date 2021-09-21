İşten çıkarılan iki işçi hakları ödenmeyince güvenlik görevlisini rehin aldı

Olay, Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada işçi olarak çalışan Bayram Polat ile Dilek Şahin, sözleşmeleri feshedilerek ve hakları da ödenmeden işten çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, iki işçi, sabah saatlerinde alacakları olan 2 bin 500 lirayı tahsil etmek için fabrikaya geldi. Patronla görüşme istekleri geri çevrilen 2 işçi, kendilerini dışarı çıkarmak isteyen fabrikanın özel güvenlik görevlisi Gökhan İ.'yi satır ve bıçakla rehin aldı.

Jandarmanın görüşmesi sonucu bıçak ve satırı bırakan iki işçi gözaltına alındı.

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