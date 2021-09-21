'Yalnız ve çaresiz değiliz: Umudu büyütüyoruz'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugün semt ve işçi evleri manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

Türkiye Komünist Partisi’nin 2018 yılının Eylül ayında ‘Emekçilere’ başlığıyla gerçekleştirdiği konferansta aldığı en önemli kararlardan biri semt evleriydi. Semt evleri emekçi mahallelerinde dayanışmanın ve aydınlanmanın adresi olma amacıyla yola çıktı. 2018 yılından bu yana 21 il ve 52 ilçede 69 tane semt evi açıldı.

Semt ve işçi evlerine geçtiğimiz hafta sonu Antalya, Edirne ve Gebze’de yenileri eklendi. Yoğun katılımlarla açılan semt ve işçi evlerinden arkadaşlarımızla konuştuk.

Kepez Özgürlük Mahallesi'nde açılan semt evi için Eda şunları söylüyor:

“9 Eylül 2021 tarihinde Antalya’nın 5. Semt Evi Kepez ilçesinin Özgürlük mahallesinde açıldı. Semt Evi, emekçilerin yoğun yaşadığı, okullar ve alışveriş merkezlerinin çok sayıda bulunduğu bir bölgede bulunuyor.

Semt Evimiz’de mahallelinin yaşadığı sıkıntılara Dayanışma Komiteleri’yle birlikte beraber çözüm arayacak, kadınları yok sayan bu düzene karşı kadınların birlikte mücadele edeceği Kadın Dayanışma Komitelerimizi kuracağız.

Bunun yanı sıra bu düzende çocuklarımıza layık görülen içi boşaltılmış eğitime karşı İngilizce, Fransızca, Matematik gibi derslerde atölyeler düzenleyeceğiz. Sağlık, bilim ve birçok alanda söyleşiler düzenleyip bir araya geleceğiz.

Özetle, mahallenin emekçileri, kadınları ve çocukları ile birlikte hem bu düzene karşı mücadelemizi büyüteceğiz hem de düzenin bize layık gördüğü sisteme karşı bilgimizi paylaşarak omuz omuza büyüyeceğiz.”

Gebze İşçi Evi'nde metal işçisi Murat:

“Aslında Türkiye Komünist Partisi çok uzun süredir hayal ettiği bir şeyi gerçekleştirdi Gebze’de. Her şeyiyle bir İşçi Evi dün itibariyle açılmış oldu. Biz gerçek anlamı ile işçilerin bir evi olsun istedik. Vardiyadan sonra gelip dinlendiği, yan odasında kütüphanede kitap okuduğu, diğer odada ders aldıramadığı çocuğunun ücretsiz nitelikli bir eğitim aldığı, yine aynı odada bizlerin yani işçilerin bir sınıf olarak mücadele edecek öncü işçilerin gelişip serpildiği, eğitim aldığı bir yer. Mutfağında çorba pişen ve birlikte yenen bir yer. Şimdi bu hayal ete kemiğe büründü. Şimdi kolları sıvıyoruz.

Kısa zaman içinde özellikle bu bölgede metal işçileri ile patronlar karşı karşıya gelecek.

MESS görüşmeleri başlamak üzere. Yine bu süreçte işçi evimizi işçilerin bir araya geldiği eylemlerin ve grevlerin örgütlendiği bir üs haline getirmek için hep birlikte çalışacağız.”

Edirne Binevler Semt Evi’nden Hasan:

“Dün itibariyle dostlarımız, yoldaşlarımız ve mahalleli arkadaşlarımızın dayanışması ile Binevler Semt Evimiz’i açmış olduk. Semt Evimiz’in açılışı ile birlikte mahallemizde ve şehrimizde planladığımız çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalar içinde öncelikle şehre yeni gelen üniversite öğrencileri ile birlikte bir dayanışma örmeyi hedefliyoruz.

Kadın Dayanışma Komitesi’nin kuruluşunu, mahallemizdeki çocuklar için Semt Evimiz’de bir çocuk kütüphanesi kurmayı, HPV aşısı ile ilgili yaptığımız çalışmaları mahallemizde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmaları bir başlangıç olarak görüyor bundan sonrası için buradan aldığımız güçle dayanışmanın kentteki adresi olmayı hedefliyoruz.”

Gazeteyi okumak için tıklayın: