İşten çıkarılan AKP'li Beykoz Belediyesi işçilerinden eylem

AKP'li Beykoz Belediyesi'nde Hak-İş’e bağlı sendikadan istifa edip DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesi'ne üye olan çok sayıda işçi işten atılmıştı.
Belediyede sendikal çalışma yürüttüğü için hedef alınan işçiler, bugün AKP'li Beykoz Belediyesi önünde eylem yaptı.
Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesi açıklamasında, "Belediye işçilerinin haklı taleplerinden, yasal haklarından vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar mücadele edeceğimizi, tek bir işçiyi bile yalnız bırakmayacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İşçiler "Vazgeçmeyeceğiz, mücadele edeceğiz" dedi.
#BeykozBelediyesi önündeki basın açıklamamız;— Genel İş İst And 2 Nolu Şube (@D2nolusube) January 21, 2022
📣 Belediye işçilerinin haklı taleplerinden, yasal haklarından vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar mücadele edeceğimizi, tek bir işçiyi bile yalnız bırakmayacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. pic.twitter.com/KQUIwim07d