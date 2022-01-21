İşten çıkarılan AKP'li Beykoz Belediyesi işçilerinden eylem

Genel-İş üyesi olduğu için işten atılan AKP'li Beykoz Belediyesi'ne bağlı çalışan işçiler belediye binası önünde eylem yaparak, 'Vazgeçmeyeceğiz, mücadele edeceğiz!' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Beykoz Belediyesi'nde Hak-İş’e bağlı sendikadan istifa edip DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesi'ne üye olan çok sayıda işçi işten atılmıştı.

Belediyede sendikal çalışma yürüttüğü için hedef alınan işçiler, bugün AKP'li Beykoz Belediyesi önünde eylem yaptı.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesi açıklamasında, "Belediye işçilerinin haklı taleplerinden, yasal haklarından vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar mücadele edeceğimizi, tek bir işçiyi bile yalnız bırakmayacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşçiler "Vazgeçmeyeceğiz, mücadele edeceğiz" dedi. 

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