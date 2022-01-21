İBB milyonluk ihaleyi TÜGVA yöneticisine verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçen haftalarda TÜGVA yöneticisinin sahibi olduğu ve AKP yöneticilerinin de yönetiminde yer aldığı bir şirkete milyonlarca liralık ihale verdiği öğrenildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İBB’ye bağlı Halkla İlişkiler Müdürlüğü 24 Aralık 2021 tarihinde “Çözüm Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri Anonim Şirketi’nin katıldığı ve 12 milyon 200 bin TL bedelle ihaleyi aldığı açıklandı. Şirket ile İBB arasında bir aylık sözleşme imzalandı.

‘İşi isteyen firmaya verme ihalesi’

BirGün’den İsmail Arı’nın yaptığı habere göre, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Öte yandan bu ihale maddesi, uzun yıllardır işi isteyen firmaya verme ihalesi olarak da yorumlanıyor.

Ayrıca yine aynı şirketin 7 Aralık 2020 tarihinde de İBB’den tam 120 milyon 410 bin TL’lik bir ihale daha aldığı ortaya çıktı.

“Çağrı merkezi işletim hizmeti alınacaktır” başlığıyla düzenlenen ihaleyle İBB ile şirket arasında bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.

İBB’nin milyonlarca liralık ihale verdiği Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri Şirketi’nin sahibi de tanıdık çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirketin sahibi Mehmet Ünal. Özel Güvenlik İşverenleri Sendikası’nın da Başkanı olan Ünal’ın sendikanın internet sitesinde yer alan özgeçmişi oldukça dikkat çekici.

İnternet sitesinde, Ünal’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yöneticisi olduğu ve ayrıca gerici Cihannüma Derneği ile Yedi Hilal Derneği’nde de yöneticilik yaptığı belirtiliyor.

Aynı zamanda AKP yöneticileri...

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Hakan Arol da aynı zamanda AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Şirketin bir diğer yöneticisi Yahya Atıcı da AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Fatih İmam Hatip Lisesi Platformu Başkanlığı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerine de devam eden AKP’li Atıcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de AKP’den Fatih Belediye Başkan aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.