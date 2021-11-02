Yeni TÜGVA belgeleri: İBB’den otobüs, üniversite ve yakıtta indirim

Sızdırılan belgelere göre, TÜGVA, üyeleri için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden kayıt indirimi, dönemin AKP’li İBB Başkanlığı’ndan TÜGVA üyelerinin etkinliklere götürülmesi için otobüs ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndan (TDV) ise 5 bin adet Kuran istedi. İstanbul Enerji AŞ’den de vakfın kullandığı otomobiller için yakıtmatik takılması ve yakıt alımlarında indirim yapılması talep edildi.

Yakıt alımlarında indirim

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, sski bir vakıf üyesi tarafından sızdırılan, 2015-2017 yıllarına ait olduğu öne sürülen TÜGVA belgelerine yenileri eklendi. Belgelerde, dönemin AKP’li İBB Başkanlığı’ndan Sarıyer Maslak’ta bulunan bir binanın vakfa verilmesi talep edildi. Söz konusu belgelerde, İBB iştiraki olan İstanbul Enerji AŞ’den ise TÜGVA’nın kullandığı 3 adet otomobil için yakıtmatik takılması ve yapılacak olan yakıt alımlarında indirim yapılmasının da talep edildiği iddia edildi.

Otobüs tahsisi

Yine İBB’den, TÜGVA üyelerinin etkinliklere götürülmesi için otobüs istenerek “Florya yurdumuzda kalan 55 öğrencilerimizle birlikte Süleymaniye’de sabah namazı programı, Kasımpaşa Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı, sonrasında TÜGVA ulaşım ve akşam Florya yurduna dönüş için otobüs ihtiyacımızın karşılanması” talebinde bulunduğu, dönemin AKP Küçükçekmece Belediyesi’nden de “Düzenleyeceğimiz seminer ve istişare toplantıları kapsamında Sefaköy Kültür Merkezi veya Cennet Mahallesi Kültür Merkezlerinden herhangi birisinin tarafımıza tahsis edilmesini, Florya’da konaklayacak olan öğrencilerimizin tahsis edilen salona nakledilmeleri ve geri getirilmeleri için yeterince otobüs tahsis edilmesi” talep edildiği öne sürüldü.

Üniversite kayıt indirimi

TÜGVA'nın İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü’ne, U.Ö. ve Ş.Y. adlı kişilerin vakıf üyesi olduğunu belirtilerek “Üniversitenizle yapmış olduğumuz anlaşma gereği adı geçen kişiye gerekli indirimin yapılmasını arz ederiz” ifadesini kullandığı belirtildi.