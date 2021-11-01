TÜGVA ve TÜRGEV’e akan kamu kaynaklarının araştırılması için önerge: Ne kadar?

CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre; AKP’li kadroların yönetiminde olan vakıf ve derneklere kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılan mali kaynaklar ile bu yapıların devlette kadrolaştığı iddialarının Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir komisyon aracılığıyla araştırılması için önerge verdi.

Emre, “AKP’li dernek ve vakıflara aktarılan kaynağın sadece İstanbul’da, büyükşehir belediyesinin AKP iktidarınca yönetildiği 2014-2018 tarihlerini kapsayan dönemde yarım milyarı bulduğu kaydedilmektedir. Bu dernek ve vakıfların birçoğunun Türkiye genelinde örgütlü olduğu göz önüne alındığında diğer illerde sağlanan imkânlarla birlikte aktarılan mali kaynakların boyutunun, bazı bakanlıkların bütçesini geçtiğine kuşku yoktur” dedi.

Zeynel Emre TBMM Başkanlığına verdiği araştırma komisyonu kurulması içerikli önergesinde, son olarak yöneticileri içinde AKP iktidarının temsilcileriyle akrabalık ya da siyasi bağı bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı (TÜRGEV), ENSAR Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ile Türkiye Teknoloji Tanıtım (T3) Vakfı’na ilişkin gündeme gelen, "kamu kaynaklarının aktarıldığı" tartışmasını hatırlattı.

Önergede şöyle denildi:

"Süregelen iddialara paralel geçen ay kamuoyuna belgelerle yansıyan bilgilere göre, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın yer aldığı TÜGVA ile Yönetim Kurulu Başkanlığını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un yaptığı, yönetim kurulu üyeleri arasında Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın bulunduğu TÜRGEV’e, çeşitli kamu kuruluşlarından sınırsız imkânlar sağlanmıştır.

Aktarılan kamu kaynaklarının miktarı ne kadar?

Yukarıda ifade ettiğimiz diğer dernek ve vakıfları da kapsayan bu imkanların sadece İstanbul’da, büyükşehir belediyesinin AKP iktidarınca yönetildiği 2014-2018 tarihlerini kapsayan dönemde yarım milyarı bulduğu kaydedilmektedir. Söz konusu vakıf ve derneklere, İstanbul’un çeşitli yerlerinde arazi ve bina tahsisinin yanı sıra çeşitli bina tadilatlarının yapılması ya da kira bedellerinin ödenmesi yoluyla kullanımlarına verilmesi de gerçekleşmiştir.

Bu dernek ve vakıfların birçoğunun Türkiye genelinde örgütlü olduğu göz önüne alındığında diğer illerde sağlanan imkânlarla birlikte aktarılan mali kaynakların boyutunun, bazı bakanlıkların bütçesini geçtiğine kuşku yoktur.

‘Devlete sızma’ iddiaları da araştırılmalı

TÜGVA ile TÜRGEV başta olmak üzere AKP güdümündeki vakıf ve derneklere ilişkin basına yansıyan son belgelerde, yüksek miktarda mali kaynak aktarımının yanı sıra tıpkı Fethullah Gülen Cemaati’nde olduğu gibi devlete ‘sızma’ faaliyetlerinin yürütüldüğü de ortaya çıkmıştır. Bu yapılarla ilişkili olan birçok kişinin ordu, emniyet, adliye ve çeşitli kamu kurumlarına referansla girişler yaptığı kaydedilmektedir.

Yukarıda ifade ettiğimiz AKP güdümündekiler başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm vakıf ve derneklere son 10 yılda aktarılan mali ve ayni kaynakların ortaya çıkartılması; bu kaynakların hangi amaçlar doğrultusunda harcandığının belirlenmesi; bazı dernek ve vakıfların devlette kadrolaştığı iddialarının açıklığa kavuşturulması ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır.”