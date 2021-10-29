THY'den ayrılan şirketin yönetim kurulundan TÜGVA çıktı

THY bünyesinden ayrılarak 'ayrı bir şirket' olarak devam edeceği duyurulan Turkish Cargo'nun yönetim kurulunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TÜGVA'ya yakınlığı ile bilinen isimler yer aldı.

Daha önce THY bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 2019 ve 2020 yılında büyüme göstererek dünyanın en büyük 7. hava taşıma firması olmuştu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Turkish Cargo’nun başarısını 2019 yılının ilk iki ayında yakaladığımız başarının sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Biz bu şaşırtıcı başarıları iki yıldır yaşıyoruz" demişti.

THY 10 ay sonra KAP'a yeniden bir bildirimde bulunarak Turkish Cargo'nun "THY ile uyumlu çalışamadığını" belirtti. Bildirimde, THY'nin yolcu odaklı mevcut yapısı nedeniyle Turkish Kargo’nun tam potansiyelini ortaya koyamadığı ifade edildi. THY’nin söz konusu ayrılma ile THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne farklı tüzel kişilik kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Ayrılma sonrası Turkish Cargo'nun 50 bin liralık sermayesi 3,23 milyar liraya çıkarıldı.

Altun'un eşi yönetim kurulunda

Cumhuriyet'ten Sezer Erzincan'ın haberine göre, şirketin yönetim kurulunda TÜGVA ve TÜRGEV'den yönetici isimlerin yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun da yer aldı.

2020 yılında THY Yönetim Kurulu'nda yer alan Altun'un maaşı ortaya çıkmış, kurulun faaliyet raporunda Altun'a aylık 20 bin lira ödeme yapıldığı kaydedilmişti.

Erdoğan'ın eski pilotu da var

Turkish Cargo'nun bir başka Yönetim Kurulu Üyesi olan Mithat Görkem Aksoy ise 2019 yılında Erdoğan’ın pilotluğunu yapmıştı.

Bir diğer kurul üyesi de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Melih Ecertaş. Ecertaş'ın geçmişte AKP Gençlik Kolları'nda görev yaptığı ve Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) yöneticilikte faaliyetinde bulunduğu biliniyor.

Turkish Cargo'nun bir başka yönetim kurulu üyesi da Ensar Vakfı’nın en büyük sponsorlarından Turkcell’in eski CEO’su Muzaffer Akpınar. Akpınar, aynı zamanda KVK Yönetim Kurulu Başkanı, Dost Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Portmobil Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ediyor.