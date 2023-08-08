İşten atılan Sputnik çalışanlarından eylem: 'Mücadele daha bitmedi!'

Sputnik Türkiye, İstanbul ve Ankara bürolarında grev kararının asılmasının ardından 'küçülme' gerekçesiyle 24 gazeteciyi işten çıkardı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Süzer Plaza'da bulunan Sputnik ofisi önünde sendikalı çalışanların işten çıkarılmasını protesto etti.

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, ''Grev ilanını 24 Temmuz’da astığımız İstanbul bürosunun önünde Sputnik işverenine, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını çiğnemeyin ve çalışanların sendika hakkına saygı gösterin' demiştik. Bu çağrımıza rağmen aradan geçen on dört günde Sputnik işvereni yasaları çiğnemeye devam etti. Sendikal örgütlenmeyi dağıtmak ve toplu iş sözleşmesini imzalamamak için her türlü yolu denedi. Ankara bürosu işveren temsilcisi, Sendika olarak astığımız grev ilanını indirdi. Hem Ankara hem de İstanbul bürolarında üyelerimize istifa baskıları yapıldı'' dedi.

'Söktükleri grev kararını yeniden astılar'

''Üyelerimiz istifa etsin diye yöneticiler tarafından ikna odaları kuruldu'' diyen Durmuş, şunları söyledi: ''Söktükleri grev kararımızı, resmî kurumlara yaptıkları başvurular reddedilince yeniden asmak zorunda kalan işveren, bu kez de sözde ‘ekonomik’ nedenle 24 üyemizin işine son verdi. Üyelerimizin, evlerine götürdükleri ekmeği biraz daha büyütmek dışında bir dert ya da istekleri yok. Bu gördüğünüz plazada yüzbinlerce liralık aylık ofis kirası ödeyen Sputnik patronunun ise söz konusu gazetecilerin ücreti olunca aklına hemen ekonomik zorluklar geldi. Hiç kimse bize masal anlatmasın! Sputnik işvereni, 24 üyemizi ekonomik nedenle değil sendikal nedenle işten atmıştır. Sputnik Türkiye İstanbul ve Ankara ofislerinin temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51, 52 ve 53. Maddelerinin yanı sıra Türk Ceza Kanunun 118. maddesini de çiğnemiştir.''

'17 Ağustos'ta greve başlıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve cumhuriyet savcılarına çağrı yapan TGS Başkanı Durmuş, ''Yasaların, Anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin. Sputnik Türkiye ofisi Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor? Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine sesleniyoruz: Sakın rahat uyumayın. Bu mücadele daha bitmedi, aksine yeni başlıyor. Sendika üyelerini işten atarak sorunları çözdüklerini sanan sizlere sesleniyoruz; 17 Ağustos’ta buraya grev pankartını asmaya geliyoruz. Yasadışı şekilde işine son verdiğiniz üyelerimizi işe geri alana, toplu iş sözleşmesini imzalayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu ülkede kanunlar var. Bu ülkede çalışanların yasal hak ve güvenceleri var. Sizler de sendikamızın üyelerine hak ettikleri ücreti ve saygıyı verene kadar bu mücadele devam edecek. Bir kez daha sesleniyoruz: Biz kazanacağız, emek kazanacak, alın teri kazanacak. Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir. Bir sendikanın grev ilanı astığı ve 17 Ağustos’ta grev uygulamasına başlayacağını duyurduğu bir süreçte 24 üyesinin işten atılması, bu ülkenin kanunlarıyla açık açık dalga geçmektir. Bu hadsizliğe karşı, Türkiye’de kanunların olduğunu görmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.