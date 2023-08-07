İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan Sputnik yönetimine çağrı

Rus devlet medyası Sputnik’in Türkiye bürosunda, Türkiye Gazeteciler Sendikası bünyesinde sendikalaşan 23 basın emekçisi işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "24 Temmuz'da grev kararının asılması üzerine Sputnik Türkiye yönetimi ile sendikal pazarlık süreci devam ederken çalışanların işten atılmaları baştan aşağı hukuksuzdur. Sputnik yönetimi derhal bu karardan dönmelidir" denildi.

"Sputnik yönetimine sesleniyoruz: Meslektaşlarımız derhal işe geri alınsın!" başlıklı açıklama şöyle:

"Sputnik Türkiye yönetimi Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda örgütlü 23 çalışanını küçülme' gerekçesi ile işten çıkardı. 24 Temmuz'da grev kararının asılması üzerine Sputnik Türkiye yönetimi ile sendikal pazarlık süreci devam ederken çalışanların işten atılmaları baştan aşağı hukuksuzdur. Sputnik yönetimi derhal bu karardan dönmelidir.

Sendika temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi sürecinde Türk Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara ve uyguladığı baskı ortadayken yönetimin 'küçülme kararı aldık' gerekçesi samimiyetten uzaktır. Sputnik yönetimi temel hakları için mücadele eden örgütlü gazetecileri tehdit olarak görmüş ve bundan korkmuştur. Geçtiğimiz haftalarda sendika ile yönetim arasında pazarlık süreci devam ederken, yönetimin çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı kurmuş olması bunun en gerçek örneğidir."