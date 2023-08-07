Grev kararı almışlardı: Sputnik Türkiye sendikalaşan 23 gazeteciyi işten çıkardı

Sputnik Türkiye, temel hak talepleri için sendikalaşan 23 çalışanını işten çıkardı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle görüşmeler yürütmüştü. Ama görüşmeler, Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskısı ve taleplerde uzlaşmaz tavrı sonrası sonlanmıştı.

Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı.

Temel haklarını talep eden çalışanlarsa yönetimin uzlaşmaz tavrına karşın 24 Temmuz’da grev kararını işyerine astı.

Gerekçe: 'Küçülme'

Sputnik yönetimiyse bugün sendikalı çalışanlara işten çıkarıldıklarını bildirdi. Çalışanlar, Rus yönetici Maksim Durnev’in kendilerine ‘küçülme’ nedeniyle işten çıkarıldıklarını bildirdiğini söyledi.

Sputnik Radyo'nun ana haber bülteni olan "Akşam Postası"nı hazırlayıp sunan gazeteci Atilla Güner de kendisine işten çıkarıldığının tebliğ edildiğini açıkladı.

Güner sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Sputnik Radyo yöneticisi bugün beni çağırdı ve 'küçülüyoruz, sizi işten çıkardık' dedi. Gazeteciler, neden-sonuç ilişkisini açıklamak zorunda. İşyerindeki çoğunluk bir süre önce TGS üyesi oldu, hak mücadelesi başlattı, uzlaşma olmadı ve grev kararı asıldı. Ben de gençlere destek verdim. Gazetecilik hayatım boyunca zaten hep bunu yapmaya çalıştım. Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor” ifadelerini kullandı.

TGS: Uyarıyoruz!

Sputnik çalışanlarının örgütlüğü olduğu TGS de işten çıkarmalara tepki gösterdi. TGS ilk yaptığı açıklamada "Uyarıyoruz! Sputnik işvereni sendikal haklara saygı gösterip üyelerimizin taleplerini karşılamak yerine onları işten atıyor. Suç işlemekten vazgeçin, atılan gazetecileri işe geri alın" dedi.

Ardından TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş işten atılan gazetecilerle birlikte kameraların önüne geçti. Durmuş 23 sendikalı gazetecinin işten çıkartıldığı bilgisini verdi.

Durmuş "TİS görüşmelerinde masada anlaşamayan, bir teklif vermeden masayı dağıtan Sputnik işvereni bugün de çalışanların anayasal hakkı olan sendika hakkını ortadan kaldırmak üzere işten atmalara başladı. 24 Temmuz'da grev kararını asmıştık. Önümüzdeki hafta da fiili grev uygulamasına başlayacağız. İşten atılan arkadaşlarımız işe geri alınana kadar ve TİS imzalanana kadar bu mücadele devam edecek" dedi.

Durmuş ayrıca yarın saat 11.00'da işten çıkartılan gazetecilerle birlikte Taksim'deki Süzer Plaza önünde Sputnik'i protesto edeceklerini sözlerine ekledi.