TGC’den RTÜK’e TELE 1 tepkisi: Basın özgürlüğüne doğrudan müdahaledir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE 1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezasına ilişkin “RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır. Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. Yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçmelidir” açıklamasını yaptı.

TGC, RTÜK’ün TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe yapılan sözleri nedeniyle kanala verdiği yedi gün ekran karartma cezasını kınadı. TGC’nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

‘RTÜK’ün TELE 1’e verdiği ceza basın özgürlüğüne doğrudan müdahaledir’

“TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın düşünceleri nedeniyle tutuklanmasının ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği cezalarla Tele1 Televizyonu’nun ekranı yedi gün süreyle karartılmıştır. RTÜK’ün Tele1 Televizyonu’na toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve terörü övmek iddialarıyla yedi gün ekran karartma, beş kez program durdurma ve yüzde 5 para cezası vermesi basın özgürlüğüne doğrudan müdahaledir.

‘RTÜK, ekran karartma ve ağır para cezalarıyla da medya kuruluşlarının kapanmasına gidecek adımlar atmaktadır’

RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak bağımsız ve eleştirel medya kuruluşlarına ceza vermekte, yurttaşın bilgiye erişimini engellemektedir. Kararlarıyla yurttaşların haklarını ihlal eden konuları tartışmaktan caydırmayı hedefleyen RTÜK, ekran karartma ve ağır para cezalarıyla da medya kuruluşlarının kapanmasına gidecek adımlar atmaktadır.

“RTÜK, yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçilmelidir’

RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır. Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. Yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçmelidir. Üyemiz Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından ekran karartma ve ağır para cezalarının baskısı altında görevlerini yapmaya çalışan TELE 1 Televizyonu çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.” (ANKA)