İşten atılan British American Tobacco işçileri mücadeleye devam ediyor

Samsun'da TEKEL’in özelleştirilmesinin ardından British American Tobbaco’ya (BAT) devredilen Ballıca sigara fabrikasında, 9 işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer alınması ve çalışma koşullarının insanileştirilmesi talebiyle başlattıkları mücadelenin ardından "performans yetersizliği" bahanesiyle 18 Ağustos'ta işten çıkarılmıştı.

İşten çıkarıldıkları gün direnişe geçerek "Patronların Ensesindeyiz (PE) BAT İşçi Komitesi"ni kuran işçiler, yaklaşık bir aylık süre içerisinde bir çok kez eylem yaptı. Özellikle işçilerin ailelerinin de katıldığı ve destek verdiği eylem kamuoyunda oldukça fazla ses getirdi.

"Patron çocukları Amerika’da okusun diye işçi çocukları aç kalmayacak” sözüyle akıllarda yer edinen eylem, patrona güçlü bir mesaj vermişti.

Direnişlerinin birinci ayı dolmak üzere olan işçiler her gün fabrika önünde seslerini duyurmaya, vardiya giriş çıkışlarında mesai arkadaşlarına seslenmeye devam ediyor.

Yalnızca mesai arkadaşlarına değil, yöre halkına da seslerini duyurmaya çalışan işçiler, fabrikanın bulunduğu ilçe meydanında da bir basın açıklaması gerçekleştirerek bildirilerini dağıttı.

İşçiler taleplerini sıraladı

11 Eylül'de, TKP'nin 102. yaşında Ankara'da gerçekleştirdiği "2023 Yeniden" buluşmasına da katılan işçiler, seslerini mücadele dostlarıyla buluşturdu. İşçiler taleplerini de kamuoyuyla bir kez daha paylaşmış oldu.

10 yıldır, 15 yıldır aynı işyerinde çalışan işçilerin alın terine sahip çıkmak için başlattığı direnişin talepleri güncelliğini korumaya devam ediyor. PE BAT İşçi Komitesi tarafından açıklanan talepler şu şekilde:

İşten atılan işçiler derhal geri alınmalı, işten çıkarmalar son bulmalı, işten çıkarma listeleri yırtılıp atılmalıdır.

Performans sistemi adı altında, işçileri baskı ve mobbinge maruz bırakan işçi düşmanı uygulama sonlandırılmalıdır.

Maaşlarda ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar da gözetilerek, bizlerin insanca yaşayabilecekleri ve geçinebilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır.

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