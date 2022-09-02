BAT işçilerinin mücadelesi sürüyor: 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum!'

Samsun'da British American Tobacco fabrikasında çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettikleri için işten atılan işçiler bugün de fabrika önündeydi.

Patronların Ensesindeyiz BAT İşçi Komitesi adına konuşan işçilerden biri "15 gün önce haksız şekilde işten çıkarılmamızın, kanunsuz şekilde haklarımızın gasp edilmesinin peşindeyiz. BAT İşçi Komitesi olarak hakkımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hakkımızı alana, içerideki çalışma şartları düzeltilene kadar, sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu işin sonuna kadar peşindeyiz" diye konuştu.

İşçiler "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı.

📢Patronların Ensesindeyiz BAT İşçi Komitesi olarak fabrikamızın önüne gittik.



🔴Hakkımız olanı alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz! #PatronlarınEnsesindeyiz pic.twitter.com/KKUrX7TLUs — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 2, 2022

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