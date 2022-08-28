Hakkını arayan BAT işçileri: 'Bu toprakların yabancısı olan biz değiliz, sizlersiniz'

Samsun'da British American Tobacco fabrikasında çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettikleri için işten atılan işçiler bugün fabrika önünde aileleri ve çocuklarıyla birlikte basın açıklaması yaptı.

Samsun'da TEKEL'in özelleştirilmesinin ardından British American Tobbaco'ya devredilen Ballıca sigara fabrikasında, 9 işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almaları ve çalışma koşullarının insanileştirilmesi talebiyle başlattıkları mücadelenin ardından "performans yetersizliği" bahanesiyle işten çıkarılmıştı.

İşten çıkarıldıkları gün direnişe geçen ve Patronların Endesindeyiz Samsun BAT İşçi Komitesi'ni kuran işçiler bugün de fabrika önünde eylemdeydi. İşçi ailelerinin de destek verdiği eylemde bir açıklama yapan işçiler, işe iade talebiyle başlattıkları mücadelenin haklarını alana dek süreceğini ifade ettiler.

Mücadelenin yalnızca dışarıda sürmediğini, komite çalışmalarının içeride de devam ettiğini dile getiren işçiler, "Bu toprakların yabancısı biz değiliz, sizsiniz! Size kimin ev sahibi olduğunu gerek meşru eylemlerimizle, gerek de hukuk alanında yürüteceğimiz mücadeleyle hatırlatacağız" diyerek İngiliz şirkete seslendi.

Eyleme katılan işçilerin çocukları da "Patron çocukları Amerika'da okusun diye işçi çocukları aç kalmayacak!" yazılı dövizler taşıdılar.

"Ekmeğimiz ve onurumuz için direniyoruz. Boyun eğmeyen British American Tobacco işçisi kazanacak" yazılı pankart açan işçiler taleplerini şöyle sıraladılar:

"- İşten atılan işçiler derhal geri alınmalı, işten çıkarmalar son bulmalı, işten çıkarma listeleri yırtılıp atılmalıdır.

- Performans sistemi adı altında, işçileri baskı ve mobbinge maruz bırakan işçi düşmanı uygulama sonlandırılmalıdır.

- Maaşlarda ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar da gözetilerek, bizlerin insanca yaşayabilecekleri ve geçinebilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır."