İşte Yeşil Sol Parti’nin aday listesi

Yeşil Sol Parti’nin milletvekili aday listesi dün YSK'ya teslim edildi
Listede Sırrı Süreyya Önder ve Hasan Cemal'in İstanbul, Cengiz Çandar'ın ise Diyarbakır'dan aday gösterildiği görüldü.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Urfa, Pervin Buldan ise Van'dan aday oldu.
Birgün'de yer alan habere göre, Emek Özgürlük İttifakı bileşenlerinden EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, SMF’den Cemil Güngören ve TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul’dan; EMEP’ten İskender Bayhan İstanbul'dan, Selma Gürkan Ankara'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten aday gösterildi.
HDP bileşenlerinden Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nden (ESP) Çiçek Otlu İstanbul’dan; Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi’nden (SYKP) Tülay Hatimoğulları Adana’dan; Devrimci Parti’den Burcugül Çubuk İzmir’den; Sosyalist Dayanışma Platformu’ndan (SODAP) Kezban Konukçu ise İstanbul’dan aday gösterildi.
Liste şöyle:
ADANA
1- TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ
2- FERHAT KABAİŞ
3- ROJBİN ÇELİK
4- MEHMET KARAKIŞ
5- DELAL MAMUK
6- BARIŞ KARABIYIK
7- ŞÜKRAN EFETÜRK
8- MÜNİR KORKMAZ
9- SEVİL ARACI
10- HÜSEYİN AĞAÇ
11- EVRİM AYMAN
12- SERKAN NAR
13- HAFİZE ATLI
14- NEZİR DORAK
15- SUAT NACAR
ADIYAMAN
1- ALİ KENANOĞLU
2- HAYRİYE KORKMAZ
3- MEHMET SELİM ÖZBEK
4- BİRSEN TUNÇ SİRKECİ
5- HASAN SABRİ YORULMAZ
AFYONKARAHİSAR
1- HELİN ELİF GEYİK
2- ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ
3- TÜLAY KILINÇ
4- MEHMET ÇALASIN
5- AYŞENUR DİLAN KARADEMİR
6- BATUHAN ÇITAKBAŞ
AĞRI
1- SIRRI SAKİK
2- NEJLA DEMİR
3- HEVAL BOZDAĞ
4- ZELAL YILMAZ
AMASYA
1- HAYDAR GÖRGÜ
2- ZÜLBİYE YILMAZ
3- ENVER LAÇİN
ANKARA 1. BÖLGE
1- EMİRALİ TÜRKMEN
2- SELMA GÜRKAN
3- ALİ ÖZKAN
4- RUKEN DİLARA ZAF
5- ERCAN SADIK İPEKÇİ
6- SILA ALTUN
7- ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ
8- ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ
9- MEHMET AKIN ATAUZ
10- HATİCE GÖZEN
11- BÜLENT KAYA
12- EROL AKKUŞ
13- UFUK ÖZEL
ANKARA 2. BÖLGE
1- OĞUZ FİDAN
2- GÜLTEN KAHRAMAN
3- EVREN ÇEVİK
4- SİMA ARİ
5- HÜSEYİN GEVHER
6- MUSTAFA YAVAŞOĞLU
7- MURAT ÇELİK
9- BAHYETTİN BATUR
ANKARA 3. BÖLGE
1- METİN KILIÇ
2- ALİŞAN ŞAHİN
3- ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
4- İSMET İLKUTLU
6- HÜSEYİN ÖZKAN
7- HACER KELLECİ KAPLAN
8- FECRİ ASLANKAN
10- MEHMET VEYSEL TEMELLİ
12- ÖZCAN OTİ
ANTALYA
1- HAKKI SARUHAN OLUÇ
2- CANAN ÇALAĞAN
3- MUHSİN TAŞAR
4- ZÖHRE TEDİK
5- ERBAKAN TAĞ
6- HÜLYA HASBAY
7- SELAMİ ÖZYAŞAR
8- NİGAR DURMUŞ
9- FIRAT EREN
10- NERİMAN BAKIR
11- HASAN DOĞAN
12- HÜLYA AKTAŞ
13- EYUP UŞMA
14- KAMİLE YILMAZ
15- MAHİR DOĞAN
16- NEFİSE OĞUZ
17- SERDAR KÖŞKEROĞLU
ARTVİN
1- FULDEN ŞAHİN
2- SABRİ VAYİÇ
AYDIN
1- EBRÜ GÜNAY
2- ROJİN TANHAN DOĞAN
3- SİNAN ÇAKMAKÇİ
4- MEDİHA AYHAN
5- ABDURRAHMAN SARAN
6- ALİ DAĞ
7- ZERRİN ALPARSLAN
8- MUHARREM ŞENOL
BALIKESİR
1- MUSTAFA YILDIZ
2- GÜL ERTUNAN KARAASLAN
3- CANŞAH ÇELİK
4- MEHMET ASLAN
5- MEHMET ÇELİKTEN
6- EMİN FİLİZ
7- FİKRİYE YADIRGI
8- NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ
9- MEDİNE ÇAĞLIYAN
BİLECİK
1- HÜSEYİN AĞLAR
2- ZÜLEYHA ÇENGEL
BİNGÖL
1- ÖMER FARUK HÜLAKÜ
2- CEMİLE TURHALLI BALSAK
3- FARUK ARIS
BİTLİS
1- HÜSEYİN OLAN
2- SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP
3- ENVER BARİN
BOLU
1- GÜNAY BATUR
2- ÇİÇEK TUTUŞ
3- ÖYKÜ ILGIN GÜRSES
BURDUR
1- REYHAN YİĞİT
2- MURAT YANMAZ
3- SEMRA BAYSAL
BURSA 1. BÖLGE
1- CEYLAN EROL ERDOĞAN
2- CAHİT KIRKAZAK
3- SÜMBÜL ORHAN
4- KEMALETTİN YILDIZ
5- MAHKUM TAŞ
6- RÜSTEM AVCI
7- ABDULKADİR BAYDUR
8- MEHMET ALİ DOĞU
9- BERKAY AKKUŞ
10- SERHAT ÇELİK
BURSA 2. BÖLGE
1- NECDET İPEKYÜZ
2- AYTEN AVDAN
3- RASİM ÇELİK
4- EYLEM DİNDAROĞLU
5- KEMALETTİN DOĞAN
6- YÜCEL YENTÜRK
7- BAHAR TOPRAK
8- HAKİM TOKMAK
9- MAZLUM TAŞ
10- MEHMET BURAK KOYUNCU
ÇANAKKALE
1- ADİLE YALÇIN
2- SİNAN EKİNCİ
3- SEDA ALÇINAR
4- ERGİN FİDAN
ÇANKIRI
1- HAKAN CAN NESLİOĞLU
2- MELİHA DURMUŞ
ÇORUM
1- ŞEREF KARATAŞ
2- FADİME GÜLER ELİK
3- ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
4- MUHARREM ÖZÜNEL
DENİZLİ
1- ABDULLAH KOÇ
2- ŞENOL AKYOL
3- MAHİDE ÖZTÜRK
4- MURAT ENGİZ
5- SONGÜL AKKOYUN
6- ELİF KAVİLİ
7- HAVVA MEŞE
DİYARBAKIR
1- BERDAN ÖZTÜRK
2- HALİDE TÜRKOĞLU
3- OSMAN CENGİZ ÇANDAR
4- ADALET KAYA
5- SERHAT EREN
6- SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
7- MEHMET KAMAÇ
8- CEYLAN AKÇA CUPOLO
9- MEHMET EMİN AKTAR
10- AZAD BARIŞ
11- SONGÜL AYTEK AVŞAR
12- SAMET MENGÜÇ
EDİRNE
1- HANIM GÜZEL
2- SERDAL ZIMBA
3- ÖZLEM ÖZDEMİR
4- ERDAL AYDEMİR
ELAZIĞ
1- SAVAŞ ERDOĞAN
2- NURŞAT YEŞİL
3- FUAT DOĞAN
4- SULTAN YARAY
5- NURETTİN BOĞATEKİN
ERZİNCAN
1- HAYDAR POLAT
2- AYFER TURĞUT
ERZURUM
1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2- ABDURRAHMAN SEVER
3- BAHAR GÖKSU
4- AYŞAN TARLAN
ESKİŞEHİR
1- ALİ İHSAN GEZER
2- FELEK AKSOY
3- MÜSLÜM KOYUN
4- FADİME PULAT
5- DİLAVER ASLAN
6- ALEYNA CEREN KÖKOĞLU
GAZİANTEP
1- SEVDA KARACA DEMİR
2- MURAT SARISAÇ
3- SONGÜL KOÇDAĞ
4- MUSA AYDIN
5- DİLAN GÜLER
6- KAHRAMAN ÇİÇEK
7- FATMA BAYINDIR ÖZGÜR
8- ABDULLAH GÖZEN
9- AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN
10- EDHEM ÜNAL
11- ELİF YALÇIN
12- YILMAZ AÇAN
13- SİNEM ERENER BALLAN
14- MUHAMMED SAİD GÖRGÜN
GİRESUN
1- RAMAZAN DOĞRU
2- BEKİR YILMAZ
3- SANEM DENİZ KURAL
4- BÜLENT UZUN
GÜMÜŞHANE
1- ELİF ÇİFTÇİ
2- NEHİR SEVİM
HAKKARİ
1- VEZİR COŞKUN PARLAK
2- ÖZNUR BARTİN
3- ONUR DÜŞÜNMEZ
HATAY
1- KEREM NALBANT
2- ŞİRİN NUR VURAL
3- NİHAT ERASLAN
4- MEHTA SERT
5- YUSUF KİMYON
6- MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD
7- HASAN FEHMİ GÖRÜR
8- GÖNÜL ÖZTÜRK
9- MEVLÜT BULGUR
10- ERCÜMENT KİMYON
11- HERDEM ACAR
ISPARTA
1- CÜNEYT LALOĞLU
2- NAZLI TABAK
3- MEHMET TAŞÇI
4- NURTEN KARAGÖZ
MERSİN
1- ALİ BOZAN
2- PERİHAN KOCA
3- MUSTAFA TÜRK
4- HAMDİYE KIRICI
5- ŞERİF DURMAZ
6- HACI BAYRAM KIZARTICI
İSTANBUL 1. BÖLGE
1- SIRRI SÜREYYA ÖNDER
2- KEZİBAN KONUKCU KOK
3- HAKAN ÖZTÜRK
4- TURGUT ÖKER
5- DERSİM DAĞ
6- ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
8- ABDULCEBAR BARIŞ
10- TUNCAY GÖKÇE
11- ERDAL GÜZEL
12- PERVİN TUNBUL
13- AYHAN ERGENÇ
14- ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
15- DEVRİM ŞİMŞEK
16- BURCU AYYILDIZ
17- BEKİR KIRICI
18- SILA ÖZTÜRK
19- HÜSNÜ ALKAN
20- ÖZGÜL BİNGÖL
21- ALAETTİN ALTINTAŞ
22- NİLAY KUŞ
24- CEVRİYE AYDIN
25- ALİ ŞENGÜL
26- ZEKİNE TÜRKERİ
27- İSHAK KARAKAŞ
28- AYŞE TEPE DOĞAN
29- ALİ DOĞAN
30- AYTEN BİNGÖL
31- REŞİT KÖÇEROĞLU
32- ROZERİN KAYA
33- NEFİSE AKSOY
34- YILMAZ CESUR
35- YAĞMUR KAVAK
İSTANBUL 2. BÖLGE
1- CENGİZ ÇİÇEK
2- ÖZGÜL SAKİ
3- HASAN KAYA CEMAL
4- ONUR HAMZAOĞLU
5- KAMİLE KANDAL
6- HIDIR KARADAŞ
10- DİLŞAT CANBAZ KAYA
11- ERDAL DOĞAN
12- AYŞEN AKSOY
13- AHMET SAYMADİ
14- MENEKŞE KIZILDERE
15- CELAL ALPHAN
16- HAZAN İLİK
17- SERVET GÜZEL
18- BERFİN POLAT
19- MUSTAFA ÖZTÜRK
21- ŞADİ ÖZDEMİR
22- MEHMET TİMURTAŞ
23- NURAY ONUK
24- ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
25- GÜNER BASUT
26- GÖKHAN ÇETİN
İSTANBUL 3. BÖLGE
1- ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
2- İSKENDER BAYHAN
3- ÇİÇEK OTLU
4- CELAL FIRAT
5- CEMİL GÜNGÖREN
6- KEREM FIRTINA
7- İLKNUR BİROL
8- ABDULHAKİM DAŞ
9- ÇİÇEK ARIÇ
10- EDİP ARSLAN
11- ERDAL ATAŞ
14- FERDİ YAMAR
15- NALAN ÇELİK
16- UĞUR ŞEKER
17- NEVRİM KOTANOĞLU
18- YUSUF YALVAÇ
19- GÜLFİRAZ SAĞLIK
20- HÜSEYİN ÇALİŞCİ
21- ELİF BAYSAL
22- NİZAMETTİN ÖZTÜRK
23- ÖZGÜL BAYDOĞAN
24- ERCAN SAĞLAM
25- NESRİN ARSLAN
26- FAİK DELİ
27- FATMA KÖMÜRCÜ
28- HÜSEYİN FİDANBOY
29- LEVENT GÖKÇEK
30- AYŞE CENGİZ
31- ABDURRAZAK EKİNCİ
32- ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ
33- PINAR KAYALAR
34- MEHMET ŞERİF ÖNER
35- ERGÜN ŞİMŞEK
36- İRFAN HÜLAKÜ
İZMİR 1. BÖLGE
1- BURCUGÜL ÇUBUK
2- ABDULMECİT YILDIRIM
3- SEMRA KIRATLI
İZMİR 2. BÖLGE
1- İBRAHİM AKIN
2- CANAN KEBENÇ ÖZKAN
KARS
1- GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2- GÜLCAN ALP
3- SERTAÇ ÇELİKKALELİ
KASTAMONU
1- BERRİN SELBUZ
2- FİKRET TUFANYAZICI
3- SÖZDAR AKDOĞAN
KAYSERİ
1- DAĞISTAN BUDAK
2- NURAN ERGEN KILIÇ
3- HASAN DAŞKIN
4- FADİK TEMİZYÜREK
5- İZZET KAPLAN
6- RANA BERK
7- İHSAN SARIYAR
8- SELMA KARAMAN
9- ALİ ÇELEBİ
10- NECLA AKTAY
KIRKLARELİ
1- MERAL GARİP
2- ERDAL TEKTAŞ
3- AYŞEN ECE KAVAS
KIRŞEHİR
1- MUSTAFA KARAMAN
2- BEHİYE AKYOL
KOCAELİ
1- ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
KONYA
1- MULLA ŞİMŞEK
KÜTAHYA
1- AYŞEGÜL KORKUTAN
2- BİLAL BİLİN
3- AZİME DAŞ
4- NİHAT YILDIRIM
5- FİLİZ PEŞTEK KESKİN
MALATYA
1- PERİHAN YÜCEKAYA
2- YUSUF BOZKUŞ
3- SEVİM ALAGÖZ
4- HÜSEYİN KILINÇ
5- ROZERİN ERCAN
MANİSA
1- HABİP EKSİK
KAHRAMANMARAŞ
1- HÜSEYİN EROĞLU
2- AYŞEGÜK DEMİROĞLU
MARDİN
1- SALİHA AYDENİZ
2- KAMURAN TANHAN
3- BERİTAN GÜNEŞ
4- GEORGE ASLAN
6- SELAHATTİN ERTAŞ
MUĞLA
1- HASAN YILDIRIM
MUŞ
1- SEZAİ TEMELLİ
2- SÜMEYYE BOZ
3- SERHAT DURSUN
NEVŞEHİR
1- CAFER KILIÇ
NİĞDE
1- YASEMİN KAYA
2- CUMALİ ADIGÜZEL
3- MEDİNE ÇEKEN
ORDU
1- İBRAHİM ÖZDEMİREL
2- NURCAN KARASU
3- ŞEREF ÖZKAN
4- ÖZDEN ÜNAL
5- ORHAN KOCA
6- ERTAN KABADAYI
RİZE
1- AYŞE BEKAR
2- NECMETTİN DURMUŞ
3- ALİ HAMDİ CUVELEK
SAKARYA
1- SELAHATTİN YILMAZ
2- NAHİDE DOĞAN
3- İBRAHİM ÇELİK
4- FİLİZ TURAK
5- FETHİ BULUŞ
6- HÜSEYİN ATILGAN
7- MERAL ATMAN
8- HÜSEYİN KAYA
SAMSUN
1- EMEL ZENGİN ÇAKIR
2- SAVAŞ KARADUMAN
3- MENEKŞE TUREN
4- MAHMUT SÜRMELİ
5- GÜNER KARADUMAN
6- VEDAT ÜNAL
7- AHMET YALÇIN
8- OSMAN BAYRAK
9- ORHAN GAZİ KOFOĞLU
SİİRT
1- TUNCER BAKIRHAN
2- SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ
SİNOP
1- YILDIZ ÖZBEK
2- AHMET YORKUN
SİVAS
1- GANİ KAPLAN
2- MEHMET MUSTAFA YILDIZ
3- VİLDAN DOĞAN
4- HÜSEYİN ÖZCAN
5- SELMA ÖZEL ASI
TEKİRDAĞ
1- MUAZZEZ ORHAN IŞIK
TOKAT
1- MELTEM IŞIK
2- EROL TUNÇ
3- NACİYE İSKENDER
4- ŞABAN YEĞİN
5- SİBEL UZUN
TRABZON
1- FATMA BİÇER
2- ABDUL ÖZCAN
3- HANİFE SEVER
4- İBRAHİM BAYKAN
5- NURETTİN KARADENİZ
6- İSMAİL CAVGA
TUNCELİ
1- AYTEN KORDU
ŞANLIURFA
1- MİTHAT SANCAR
2- ÖMER ÖCALAN
3- DİLAN KUNT AYAN
4- FERİT ŞENYAŞAR
5- ALİYE KIZILDAMAR
6- BÜLENT AŞA
7- NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ
8- REMZİ GENÇDAL
9- CEMİLE ŞAHİN
10- BAVER GÜL
11- AYŞE TUTKU
12- HALİL ÇAY
13- MIZGİN ALBAYRAK
14- CELALEDİN ERKMEN
UŞAK
1- AHMET YILMAZ
2- AYSU TOPAL
3- ÜNAL ŞEREF
VAN
1- PERVİN BULDAN
2- ZÜLKÜF UÇAR
3- GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
4- SİNAN ÇİFTYÜREK
5- GÜLDEREN VARLİ
6- MAHMUT DİNSAR
7- HAVİN KİYE
8- TAYLAN ERTAŞ
YOZGAT
1- CEMAL BİLGİN
2- KÜBRA DERİN
3- MEHMET ŞİRİN HARHAR
4- ÖZLEM AYDIN
ZONGULDAK
1- MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2- DENİZ TOPÇU
3- BAYRAM SARI
4- SEYFULLAH YILMAZ
5- HİKMET ARSLAN
AKSARAY
1- SABUHA AKDAĞ
2- BERDAN BORA AKKAYA
3- SAYMA ARİÇ
4- İRFAN YAKŞİ
BAYBURT
1- MESUT BİLGİ
KARAMAN
1- YILDIZ KILINÇ
2- KAYHAN YÜKSEL
3- ELİF KIVIRCIK
KIRIKKALE
1- BURAK ÇOĞALAN
2- RAHİME KÜRKÇÜ
3- VELAT AYGÜN
BATMAN
1- KESKİN BAYINDIR
2- ZEYNEP ODUNCU
3- MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
4- NURTEN ERTUĞRUL
5- EKREM BARAN
ŞIRNAK
1- NEVROZ UYSAL ASLAN
2- MEHMET ZEKİ İRMEZ
3- AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI
4- BEDİRHAN OSAL
BARTIN
1- SOLMAZ ÖZLEN
2- ALİ ÖZKAN
ARDAHAN
1- ÖZGÜR TANIŞ
2- DİCLE AKTÜRK
IĞDIR
1- YILMAZ HUN
2- AYSEL ARAS
YALOVA
1- TUNCAY TURANLI
2- TÜRKAN ASLAN
3- ABDURRAHMAN APAK
KARABÜK
1- İBRAHİM EKER
KİLİS
1- MEHMET SEFA ÖZDEMİR
2- GÜLŞEN KARASU
OSMANİYE
1- SEVGÜL AYDIN
2- ZİYA BAYRAM
3- SEREN ELATAŞ
4- SABAHATTİN OKUDUCU
DÜZCE
1- EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ
2- MUSTAFA ADAY
3- BERİVAN BUDAKBEYOĞLU