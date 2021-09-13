İşte Türkiye'nin ilk 'millet bahçesi'nin hali!

Antalya Karaalioğlu Parkı bitişiğinde bulunan ve Atatürk’ün adını taşıyan şehir stadyumu, yaklaşık 50 yıl hizmet verdikten sonra 2016’da yıkılarak yerine 2018’de inşasına başlanan millet bahçesi yapıldı. Ancak dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından "Türkiye’nin ilk millet bahçesi" olarak duyurulan proje iki yılda adeta harabeye döndü. Bir zamanlar Antalya halkının resmi bayramları coşkuyla kutladığı Atatürk Stadyumu’nun yerine yapılan 'millet bahçesi'nin süs havuzu susuz kalırken, etrafına dikilen palmiyeler ise birer birer kuruyup devriliyor.

Antalya’da Cumhuriyet döneminde inşa edilen ve kent halkının en önemli sosyalleşme alanlarının başında gelen Karaalioğlu Parkı, aynı zamanda kent belleğinin de önemli bir parçası. 1935’te inşasına başlanan, 1944’te tamamlanan park, aynı zamanda edebiyattan sinemaya Antalya’nın yakın tarihinin en önemli mekânlarından biri.

Stad yıkıldı, 'millet bahçesi' yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski hizmet binasının da bulunduğu Karaalioğlu Parkı’nın bitişiğinde inşa edilen Atatürk Stadyumu ise 1965’te hizmete açılmıştı. Spor karşılaşmalarının yanı sıra Antalya halkının milli bayram kutlamaları coşkusuna da ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu 2016 yılında çürük olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Karaalioğlu Parkı ve eski belediye hizmet binası ile birlikte toplam 137 dekarlık geniş bir alan Kent Müzesi olarak projelendirilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gündeme getirdiği seçim vaatlerinden biri olan 'millet bahçeleri' projeleri açıklanınca dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seçimlerin hemen ardından 26 Haziran 2018’de bir açıklama yaparak yıkılan stadyumun yerine millet bahçesi yapacaklarını duyurdu.

'Yeşil alana dönüştürmek için yıktık'

Türkiye’nin ilk 'millet bahçesi'ni Antalya’da açacaklarını dile getiren Türel, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Projeye çok önce başlamıştık. Işıklar'daki yıktığımız eski stadyum alanında, yeşil alan ve meydan düzenlemesi çalışması yürütüyorduk. Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi'nin de içinde bulunduğu toplam 137 dönümlük alan, Türkiye'nin ilk 'millet bahçesi' olacak. Projeyi sene sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'de ilk kez bir stadyumu yeşil alana dönüştürmek için yıktık. Peyzaj alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanların imalat çalışmaları aralıksız sürüyor. Proje tamamlandığında eski stadyum alanı, yeşil alan ve meydan olarak Kent Müzesi ile Karaalioğlu Parkı'na dâhil edilecek. Spor salonu içi, kent müzesi olacak. Tarihi Büyükşehir Belediyesi binası, belediye müzesi olarak hizmet verecek. Fen işleri ve çevre sağlığı binaları da farklı müzelere ev sahipliği yapacak. Karaalioğlu Parkı içinde Kent Müzesi, meydanı, yeşil alanı, Türkiye'nin ilk 'millet bahçesi'ne dönüşecek."

Bitmeden harabeye döndü

Türel’in açıklamasının ardından 'millet bahçesi' projesi adım adım hayata geçirildi. Ancak henüz doğru dürüst kullanılmadan adeta iki yılda harabeye döndü. Süs havuzunun dibi kurumuş balçıkla kaplanan 'millet bahçesi'nde havuzun kenarını süsleyen palmiyeler ise birer birer kuruyup devriliyor.

Kent halkının tepkisini çeken görüntüler bunlarla da sınırlı değil. Kentin kalbi sayılan bölgede yıllardır bitmeyen bir inşaat kirliliğinin olduğunu dile getiren vatandaşlar, yıkılan Atatürk Stadyumu’nun türbininin yerinde oluşturulan alanınsa kentteki evsiz mültecilerin barınma alanına dönüştüğünü belirtiyor.

'Süs havuzunun dibi yosunlarla kaplandı'

Konuyla ilgili gözlemlerini aktaran bir mahalle sakini, 'millet bahçesi'nin havuzunun kenarını süsleyen ancak bakımsızlık yüzünden kuruyan palmiyelerden birinin daha kesildiğini belirterek şunları dile getirdi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bir süre önce kurakçıl peyzaj çalışmalarına başlandığını duyurdular. Elbette kuraklıkla mücadele yapılacak uygulamaların bütünlük içinde olması gerekiyor. Oysa eski stadyumun olduğu alanda inşa edilen büyük süs havuzunun kuraklıkla mücadeleye hizmet etmediği ortada. Dibi yosunlarla kaplanmış olan havuzun bakımı da yapılmadığı için hem görsel kirlilik yaratıyor hem de uyarı levhaları bulunmadığı için tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bu, aynı zamanda çocuklar için de büyük risk oluşturuyor. Sıcak havadan bunalan küçük çocuklar yaşanabilecek tehlikenin farkında olmadan serinlemek için parktaki bu havuzlara girebiliyor. Elektrik kaçağı tehlikesinin yanı sıra kirli suları nedeniyle hastalık saçabilen havuzların su seviyesinin düşük olması da kaza tehlikesini beraberinde getirebilir."

'Havuz sinek ve böcek yuvasına dönüyor'

Antalya gibi sıcak iklime sahip olan ve su buharlaşmasının yoğun yaşandığı kentlerde açık alanlardaki havuzların bakımının maliyetli olduğunu kaydeden mahalleli, “Havuzdaki suyun devri daimini sağlayamadığınız ve filtreleme sistemlerini çalıştırmadığınız zaman halk sağlığı problemlerine yol açıyor, havuz sinek ve böcek yuvasına dönüyor. Kurakçıl peyzaj çalışmalarına başladığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sorunları daha bütüncül bir bakış açısıyla ele alması gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.

'İşlevine uygun kullanılmıyor'

Antalya’da daha tamamlanmadan atıl duruma düşen 'millet bahçesi'nin yeşil alanlarının zaman zaman amatör futbolcuların antrenman sahası olarak kullanıldığına işaret edilirken, park içinde işlevsiz kalan bazı binaların da bir an önce işlevine uygun şekilde kullanılması talep edildi. Söz konusu mekânlar arasında Bülent Ecevit Kültür Merkezi, eski belediye hizmet binası, kapalı spor salonu ve vatan kahvesi gibi binaları bulunuyor.

Türkiye’nin ilk 'millet bahçesi' olarak duyurulan ancak gelinen noktada Karalioğlu Parkı’nın geçmiş yıllardaki bütüncül kullanımı ve işlevini aratan projenin bugünkü atıl durumu, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını da gözler önüne seriyor.