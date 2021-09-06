42 bin nüfuslu Ahlat’a 42 milyonluk 'millet bahçesi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün önce Bitlis'in 41 bin 633 nüfuslu ilçesi Ahlat'a gitti. Erdoğan'ın açılışını yaptığı "Ahlat Millet Bahçesi"nin maliyeti ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), proje için geçtiğimiz yıl Nisan ayında ihaleye çıktı. "Millet bahçesi"nin yapımı için Föy İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile 42 milyon 995 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Proje yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlandı. "Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi" olduğu belirtilen "Ahlat Millet Bahçesi" içerisinde 50 çadırlı bir oba, gezi parkuru, kamelyalar, etnospor ve güreş alanı, hipodrom, Selçuklu Mimarisi özellikleri taşıyan bir "millet kıraathanesi" ile helikopter pisti ve cami bulunuyor.