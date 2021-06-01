İşte Sedat Peker’in ‘kapatıldı’ dediği dosya

YouTube hesabından yayınladığı 7. videoda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar hakkındaki "FETÖ" soruşturmasının kapatıldığını iddia eden Sedat Peker, “Süleyman, bu adam ya gerçek FETÖ’cü ise? Hallettiniz ya, ben öyle demiyorum, günahını almayayım tanımıyorum, bu işin hesabı olacak diye herşeyi depoluyordur. Devleti yok ettiniz. İnsanlar FETÖ’ye inanmıyor” demişti.

Aksiyon dergisi gördüm dedi, ihbar etti

Bu açıklamalar, gözleri Kayapınar’ın adliyedeki dosyasına çevirdi. Ankara Gazetecisi'nden Alican Uladağ'ın haberine göre, Kayapınar hakkındaki ihbarı ticari danışmanlık yaptığını söyleyen Fevzi Bubilik Acil Çağrı Merkezini arayarak yaptı. Bubilik, ihbarda şunları iddia etti:

“Makamına ziyarete gittiğimde dolabında Aksiyon dergisi gördüm. Kendisine sorduğumda ‘yurtdışındaki arkadaşlar aç paraları yok’ dedi. Bu kişi FETÖ iltisaklı firmalara ayrıcalık tanıyor. Önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın hemşehrisi olduğundan, korumasında olduğu için şahıslara işlem yapılamıyor. Yardımcısı Hidayet Uysal da, kendisiyle bir dosya nedeniyle tartışmamızdan sonra bana ‘Biz daha bitmedik’ dedi. Kastettiği FETÖ’dür.”

Savcılık araştırma başlattı

Savcılık, ihbar üzerine Ankara Emniyet’e 13 maddelik bir yazı göndererek, Kayapınar’ın "FETÖ" ile bağlantısı olup olmadığının araştırılmasını istedi. Yazıda, her iki isim hakkında da varsa ByLock, Bank Asya, "FETÖ" yöneticileriyle telefon kaydı, "FETÖ" iltisaklı okullarla bağlantı ya da tanık beyanı gibi delillerin toplanması istendi. Savcılık, araştırma yapılırken Emniyet İstihbarat ve Terör Dairesi Başkanlıklarıyla da irtibatı geçilmesini istedi.

‘İstediğini yapmadım, ihbar etti’

Savcılıkta ifade veren Kayapınar, Bubilik’in kendilerinden bir işi yapmasını talep ettiğini ancak bu talebi mevzuat gereği reddetmesi nedeniyle şahsın kendisini şikayet ettiğini anlattı. Kayapınar, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Emniyet, yaklaşık 1 yıl süren araştırma ve inceleme sonucunda Kayapınar hakkında Bylock, Bank Asya, FETÖ iltisaklı dernekler, tv ve dergilere abonelik gibi bir herhangi bir kaydın bulunmadığını savcılığa rapor etti.

Delil çıkmadı, takipsizlik verildi

Savcılık da “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduklarına dair herhangi bir delil ya da veriye ulaşılamadığı” gerekçesiyle Kayapınar hakkında “soruşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.

Bu arada Kayapınar’ı şikayet eden Bubilik hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldığı ve yargılamanın devam ettiği de öğrenildi.