İşte Paramount’un satış belgeleri

Ülkücü mafya Sedat Peker’in Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz iddiaları sonrası dikkat çeken bir açıklama da oteli kuran Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras'tan gelmişti.

Uras'ın açıklamaları "otele çöken çökene" dedirtmişti.

Duvar haber sitesinden Bahadır Özgür, çok konuşulan Paramount Otel'in satış serüvenine ilişkin belgeler paylaştı.

Özgür'ün yazısından bir bölüm ve paylaştığı belgeler şöyle:

Olayları en baştan almayalım. Sadece “çökme” eyleminin gerçekleştiği iddia edilen yıla dönelim yeter; 2018’e….

Sedat Peker dün yayınladığı açıklamada otelin esas sahibinin Botir Rahimov (Bahtiyar İkramoğlu) olduğunu ileri sürdü. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre ise otelin kullanım hakkına sahip Ufuk Turizm’in hisseleri 26 Ocak 2018’de, Rusya vatandaşı Andrey Radyukevich’e geçmiş. Bu kişiyi herkes Rahimov’un şoförü olarak biliyor. Tanıkların anlatımları da öyle.

8 Haziran 2018’de Orman Bakanlığı’na başvuruyor Radyukevich ve hisselerini Çekya’da kurulu Finsolvent’e devretmek için izin istiyor. Sonrasında tesadüfe bakın; Ufuk Turizm dönüyor, dolaşıyor, taşınıyor ve Rahimov’un bir başka şirketinin bulunduğu adrese gelip yerleşiyor.

Peki hisseler kaça, ne şekilde satıldı? Kimse çıkarıp bir sözleşme göstermedi şimdiye kadar. İşte aşağıdaki sözleşme, belgeler ve çek, otelin satışına dair şimdilik en somut kanıtlar.

Hisseler Çekya’daki şirkete devredildikten 20 gün sonra, Atilla Uras yaşamını yitiriyor. Bundan iki hafta sonra da Uras’ın daha önce imzaladığı “Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi”ne dayanılarak, otelin el değiştirdiği söyleniyor:

Sözleşmenin tarihi 5 Eylül 2017. Toplam bedel ise 70 milyon dolar. Ödeme takvimi şöyle:

5 Eylül 2017: 1 milyon dolar.

30 Eylül 2017: 19 milyon dolar.

30 Ocak 2018: 10 milyon dolar.

Sözleşmede ayrıca otel arazisinde bulunan “Villa Melissa” isimli villada, Uras ailesinin ve misafirlerinin yaşam boyu kalabileceği, otelin tüm imkanlarından ücretsiz faydalanabilecekleri de yazılı.

Çekin üzerindeki isim şoför Radyukevich. O nerede? Hisselerini Çekya’daki şirkete devredip, memleketine dönmüş.

Otel satılmış, çek yazılmış fakat paranın alınacağı kişi ortalıklarda görünmüyor. Mirasçıların “paramızı alamadık” ısrarı karşısında 26 Aralık 2018 günü, Ufuk Turizm’in Genel Müdürü Geylan Dursunoğlu imzası ile mirasçılara 3 farklı senaryo içeren yeni bir ödeme teklifi sunuluyor:

Bir mirasçı 5 Ağustos 2018 günü, sözleşmede yazılı hakkını kullanmak ve misafirleriyle beraber otel arazisindeki villada kalmak ister. Güvenlik görevlileri, yönetimin talimat olduğu gerekçesiyle engeller, tartaklar, araçlarına el koyar. Mirasçı bir gün sonra karakola şikâyete gidip ifade veriyor:

Sonra ne mi olur? Hiçbir şey! Belli ki hem yasal olduğu iddia edilen ilk sözleşmede hem de yeni teklifte yer almasına rağmen mirasçıları da kimseyi de o otele sokmamaya kararlılar.

Ülkeyi bu denli sarsan vahim iddiaların merkezindeki bir otelle ilgili resmî yetkililerin de otelin sahibi Ekşioğlu mu Rahimov mu her kimse, suskun kalması ilginç. Hiç olmazsa “otel benim, bu da belgesi” denir ve en azından Paramount’un bir etabı kapanıp, biter.