İşte İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin alındığı Mobese kamerası... Talimatı kim verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Ocak Pazartesi günü Sarıyer’de bir balıkçı restoranına giriş görüntüleri MOBESE kamerasından alınarak servis edilmişti. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, talimatın kim tarafından verildiğini sordu.

İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasından yasadışı şekilde alınarak paylaşıldığını belirten Yüksel Mansur Kılınç, Anayasanın 20. Maddesinde kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının anayasal bir hak olarak teminat altına alındığını söyledi, İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanmasının Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre suç olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP sözcüsü olan Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları sordu: