NTV'den 'İmamoğlu' yasağı iddiası: Reklamı gördü, yayınlamaktan vazgeçti

NTV'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklamlarına yer vermediği iddia edildi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), patron Ferit Şahenk'in sahibi olduğu NTV kanalına reklam vermek için Doğuş Grubu ile iletişime geçti.

Odatv'de yer alan iddiaya göre, Doğuş Grubu içeriğini gördükten sonra reklamları yayınlamaktan vazgeçti. Reklamların yayınlanmamasına gerekçe olarak ise "kurumun, hiçbir siyasi ya da kamu kurumundan reklam almama kararı" gösterildi.

Erdoğan canlı yayına çıktı 

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saat 22.00'de NTV canlı yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.