İşte CHP'deki kavganın seyrini etkileyecek sayılar...

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden parti yönetiminin bir bölümü, gizli zoom toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini gündem etmişti.

Dün yapılan Parti Meclisi toplantısında göreve iade talepleri tüm isimler için reddedildi.

Ancak yapılan oylamadaki sonuçlar dikkat çekti.

Oylama sonucunda Muş kabul 31, ret 30, Mardin kabul 31, ret 28 olurken, Ağrı ve Kayseri'de ise ret oyları önde çıktı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olduğu belirtilen Beykoz ilçe başkanı için verilen kabul oyu 26'da kaldı.

Muş ve Mardin'de kabul oyları daha fazla çıkmasına rağmen göreve iade için 41 oy gerekiyordu. (Üçte iki çoğunluğun kabul oyu gerekiyordu)

İki il için muhalif PM üyelerinin oyunun daha yüksek çıkması CHP'deki dengeler açısından da dikkat çekici oldu.,