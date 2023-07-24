CHP'de 'zoom' kavgası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk darbe: Toplantılara katılımı yasaklandı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP'deki zoom toplantısı krizi sonrası Kılıçdaroğlu'nun ilk kararının Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılımının yasaklanması olduğunu açıkladı.

Saymaz, Günaydın'ın bu kararı tanımayabileceği ve toplantıya katılmak isteyebileceğini aktarırken, bu durumda toplantıda hiçbir şeyin konuşulmayacağı, toplantının açılıp kapatılacağını yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir kararı sadece Gökhan Günaydın'a ilişkin almasının nedeninin, söz konusu zoom toplantısında Günaydın'ın PM'ye dair rapor vermesi olduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından CHP yönetiminin Günaydın'ın olduğu bir toplantıya güven duymayacağı ifade ediliyor.