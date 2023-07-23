CHP'nin Halk TV sözleşmesini neden feshettiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, dün yaptığı açıklamada, CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini duyurmuştu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında, CHP, Halk TV ile sözleşmesini feshetmesinin nedenini açıkladı.

Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün yapılan belediye başkanları toplantısında, başkanlardan Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların sonlandırılmasını istediğini aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, toplantıda, Halk TV'de sürekli CHP'nin eleştirildiğini savunarak, 'Bundan sonra Halk TV'yle kimse çalışma yapmasın' dedi. Toplantıdan sonra CHP, Halk TV ile 1 Ocak 2023'te imzaladığı sözleşmeyi sonlandırdı.