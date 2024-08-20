İşte AKP'nin tasarrufu: Halk Eğitim'deki öğretmenlerin maaşlarını yatırmıyorlar

Halk Eğitim Merkezleri'nde görev yapan usta öğreticilerin maaşları yaklaşık iki aydır yatmıyor. Tasarruf tedbirleri neticesinde maaşların düzenli yatmadığını ifade eden öğretmenlere yetkililer "Hazineden ödenek gelmedi" cevabı veriyor.

Konuya dair soL'a konuşan usta öğretici öğretmenler maaşlarının seçimlerden bu yana düzensiz yatttığını ancak bu ay hiçbir bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

'Hazine bizi gözden mi çıkardı?'

Ali Öğretmen* Ankara'da Halk Eğitim Merkezi'nde mutfak dersleri veriyor. Seçimden bu yana maaşların düzensiz yattığını söyleyen Ali Öğretmen, bu ay hiç maaş yatmadığını ifade etti.

"Normalde her ayın altısında bizim maaşlarımız yatar. Sonra her ayın 5'i ile 15'i arasında yatmaya başladı. Seçimden bu yana birer hafta, bazen iki hafta kaydı bu takvim. Ama sonuçta yine yattı. Ama bu ay yatmadı maaşlar. Bizim yazıştığımız bir ortak grubumuz var. Oradan soruyoruz. Bazı şehirlerde yatmış maaşlar. Mesela en son Çorum'da yatttığını öğrendik. Ama Türkiye genelinde, önemli bir çoğunluğunda maaşlar yatmadı. Geçen grupta bir hoca 'Yavaş yavaş yatıyor işte abartmayın' diye cevap yazmış. Yahu nasıl abartmayalım. Kiralar geldi geçiyor, kredi kartlarımızın ödemeleri var. Ev sahibine abartma mı diyeyim ben. Sorunca da 'Hazineden para gelmedi' deniyor. Hazine bir tek bizi mi gözden çıkardı?"

'Market alışverişi yapamayanımız var'

Adana'dan Neslihan Öğretmen* "İkinci ayın maaş günü geldi nerdeyse ama hâlâ geçen ayın parası yatmadı. Bazılarımıza sadece sigorta ödemesi yatmış ama maaş yok" diyor.

"Market alışverişi yapamayanımız var. İnsanın zoruna gidiyor. Geçen gün biri çıkıp 'fazla abartmayın' dedi. Bundan iki hafta önce gram altın 2600 liraydı. Şimdi 2720 lira. Bankalar aynı faizle işliyor. Alamadığımız maaşımız bu enflasyonda eriyor zaten. Borçlarına faiz farkı işleyenler var. Herkesin durumu eşit değil ki. Sadece bu maaşa umut bağlayanlar, sadece buradan gelen parayla geçinenler var. İstanbul'da da yarısında yattı, yarısında yatmadı bilgisi geldi. Adana'da yatmadı maaşlar. Kilis'te yatmadı. Neye göre yatıyor neden gecikiyor kimse bir açıklama yapmıyor. Tasarruf tedbirlerinden dolayı esnediği söyleniyor ödemelerin."

'Masrafları azaltmak için ders sayılarını azaltıp bazı kursları kapatıyorlar'

Öğretmenlere verilecek maaşlardan kısmak için ders sayılarının azaltıldığını ifade eden Ali Öğretmen bu durumdan dolayı birçok öğretmenin zaten asgari ücret civarında maaş aldığını belirtiyor.

"Normalde bizim haftalık ders saatimiz 40 civarında. Tasarruf tedbirleri kapsamında bunu önce 30'a sonra da 24 saate indirdiler. Ders sayılarını azaltalım diye özellikle baskı yapılıyor. Şimdi normalde eğer idareciler bir kursu kapatırsa o öğretici orada bir yıl boyunca ders veremiyor. Bundan korktuğu için öğretmenlere 'Kendi rızanızla kapatın ya da ders saatini azaltın yoksa biz kapatırız' deniyor. İnsanlar da işsiz kalmamak için en azından üç beş kuruş gelir olur diye kurs sayılarını azaltarak devam ediyor."

'Resmi yollarla resmen hakkımız yeniyor'

Konuya dair bir başka sorun da Usta Öğreticilerin Halk Eğitim Merkezleri'nde resmi olarak 11 ay çalışması. Dolayısıyla da eğitimciler kıdem ya da benzeri haklardan, işsizlik ödeneğinden mahrum kalıyor.

Neslihan Öğretmen bu sorunu şu sözlerle anlatıyor.

"Usta eğiticiler yasa gereği sadece 11 ay kurs açabiliyor. Zorunlu olarak da 1 ay tatil yapıyoruz. Çalışanlara tatil için sigorta çıkışı yaptırılıyor. Böyle olunca da kimse aslında bir yıl boyunca çalışmamış oluyor. Bu durum bizi birçok haktan da mahrum bırakıyor. Örneğin, işsizlik ödeneği alamıyoruz. Sigorta sürekliliğimiz yok. Bu da mevzuat gereği yapılıyor. Yani resmi yollarla göz göre göre hakkımız yeniyor."

Yatmayan maaşlar konusunda yetkililerden açıklama talep eden Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğreticiler aynı zamanda mevcut koşulların iyileştirilmesini istiyor. Yatmayan maaşlarının üzerinden 50 gün geçtiğini söyleyen öğretmenler artık süreci devam ettiremediklerini ifade ediyor.

* Haberde geçen isimler, ilgili kişilerin mesleki bir sorun yaşamaması adına değiştirilmiştir.