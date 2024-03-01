İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2024 Şubat dönemine ait İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları indeksi verilerini açıkladı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta aylık yüzde 4,07, yıllık yüzde 76,58 arttı.

Toptan eşya fiyatları ise şubatta aylık yüzde 4,64, yıllık yüzde 65,06 oranında arttı.

En fazla artış kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında

Şubat 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,73, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 5,58, Gıda Harcamalarında yüzde 4,98, Konut Harcamalarında yüzde 4,65, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,54 ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 1,51 ve Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,23 azalış izlendi.

Şubat 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 13,53, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 11,26, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 7,55, Mensucat Grubunda yüzde 4,61, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,80, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,69 ve Madenler Grubunda yüzde 1,27 artış izlendi.