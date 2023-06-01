İstanbul'un enflasyonu yüzde 56 oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı 'İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi', Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1,66, toptan fiyat hareketlerini yansıtan 'Toptan Eşya Fiyatları İndeksi' ise yüzde 5,6 arttı.

Veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış perakendede yüzde 56,05, toptan fiyatlarda yüzde 70,33 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı tüketici fiyatları endeksi için gösterge kabul edilen İTO endeksleri, bir süredir farklı seyrediyor.

TÜİK’in enflasyonu Mart'ta yüzde 50,51, Nisan'da da yüzde 43,68 olmuştu. İTO'nun endeksi ise Mart'ta yüzde 73,02’ye, Nisan'da yüzde 62,46’ı görmüştü.