Tanesi 7 liraya denk geliyor: Havucun kilosu 50 lirayı buldu

Havucun kilosu 50 liraya kadar çıktı. Halden çıkış fiyatı da 30-35 lira arasında değişen havucun market fiyatı da semt pazarlarıyla neredeyse aynı hale geldi.

DHA'nın haberine göre, yılda birkaç defa hasat edilebilen havucun yeni mahsulünün olmaması ve buzhanede tutulan havuçların piyasada bulunması tezgahlara da yansıdı. İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle, fiyatlarda çok hızlı bir düşüş yaşanacağını belirtti.

Tanesi 7 liraya denk gelen havuç için vatandaşın kimi ihtiyacı kadar havuç aldığını söylerken, kimi de alamadığını ifade etti.

Numan Dayan, "Önümüzdeki hafta itibarıyla umuyoruz ki fiyatlar normale dönecektir. Geçen ay kilosu 8-10 lira civarındaydı ama şu anda Beypazarı'nın iyi havuçlarının halde fiyatları 30-35 lira civarında, Hatay ve başka bölgelerdeki ikinci üçüncü kalite diyebildiğimiz havuçlar ise 15-17 lira arasında. Yeni mahsul, dün itibarıyla hale girmeye başladı. Hele önümüzdeki haftadan sonra hızlı bir düşüş olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.