İstanbullunun ulaşım masrafına yeni zam: Tam bilet 46,20 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde toplu ulaşım ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını öngören teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi’nin temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda görüşülen düzenleme; otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve minibüslerin yanı sıra taksi, okul servisi ve personel servisi ücretlerini de kapsıyor.

Yeni ücret tarifesi 20 Temmuz Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak.

Tam bilet 46,20 TL’ye çıktı

Yeni tarifeyle elektronik tam bilet 42 TL’den 46,20 TL’ye, öğrenci bileti ise 20,50 TL’den 22,55 TL’ye yükseldi.

Aylık tam abonman olarak kullanılan Mavi Kart’ın ücreti 3 bin 298 TL’den 3 bin 628 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci aylık abonman ücreti de 593 TL’den 653 TL’ye yükseldi.

Metrobüste bir duraklık yolculuk 30,07 TL’den 33,08 TL’ye, 34-43 duraklık yolculuk ise 62,35 TL’den 68,59 TL’ye çıktı.

Marmaray’da 1-3 istasyon arası yolculuk ücreti 37,40 TL, 36-43 istasyon arası yolculuk ücreti de 82,17 TL oldu.

Vapur ve minibüs ücretleri de arttı

Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü hattının ücreti 58,52 TL’ye, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarının ücreti 65,21 TL’ye yükseldi. Bostancı-Adalar hattının yeni ücreti ise 171,89 TL olarak belirlendi.

Minibüslerde 4 kilometreye kadar uygulanan kısa mesafe ücreti 39 TL’den 43 TL’ye çıkarıldı. Minibüslerde öğrenci ücreti de 25 TL’den 28 TL’ye yükseldi.

Taksilerde indi-bindi 230 TL oldu

Taksilerde açılış ücreti 65,40 TL’den 71,94 TL’ye, kilometre başına ücret ise 43,56 TL’den 47,92 TL’ye çıktı.

Kısa mesafe olarak uygulanan indi-bindi ücreti 210 TL’den 230 TL’ye yükseltildi.

Okul servislerinde 0-1 kilometre arası aylık ücret 4 bin 51 TL’den 4 bin 456 TL’ye, personel servisi ücreti ise 2 bin 284,54 TL’den 2 bin 512,99 TL’ye çıkarıldı.

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