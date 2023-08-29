İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol planlanıyor

Mevcut Ankara-İstanbul arasındaki otoyolda trafiğin yavaşlaması üzerine yeni bir otoyol projesi gündeme geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın planladığı yeni otoyol, Akyazı ile Ankara arasında yapılacak. Adı “Orta Anadolu Otoyolu” olacak yol, 225 kilometre olacak. Akyazı’dan başlayacak yol Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş’tan geçerek Ankara’ya ulaşacak. Kuzey Marmara Otoyolu, “Orta Anadolu Otoyolu” ile direkt Niğde Otoyolu’na bağlanacak.

3’er şeritli olacak

Yapılması planlanan otoyolun yaklaşık 225 km’si anayol, 51 km’si bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 km uzunluğunda olması öngörülüyor. 1 milyar Avro’ya mal edileceği öne sürülen otoyolun, gidiş geliş 3’er şerit olması planlanıyor. Öte yandan yapılacak yolun deprem gibi afet ve acil durumlar için 'ikinci' alternatif olması hedefleniyor.