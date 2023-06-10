İstanbul'daki yangında düşerek yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'deki İMES Sanayi Sitesi’nde dün öğlen saatlerinde çıkan yangına müdahale ederken çatıdan düşüp yaralanan itfaiye eri Özcan Gök, hastaneye kaldırılmıştı. Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise paylaşımında, "Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.