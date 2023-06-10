Başakşehir’de fabrika yangını: 8 göçmen işçi kurtarıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Altı katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alan alevler içinde kaldı.

Binada mahsur kalan 8 göçmen işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Sekiz kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırtasiye fabrikası, bavul üretim fabrikası, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu her katının 5000 metrekare olduğu öğrenilen binada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 56 itfaiye aracı, 165 personel müdahale ederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.