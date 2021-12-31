İstanbul'daki otobüs ve metrobüslerde 62 binden fazla eşya unutuldu

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) otobüsleri ve metrobüslerinde bu yıl 62 binden fazla eşya unutuldu. Unutulan eşyaların 20 bine yakını sahiplerine teslim edildi. Sahibine ulaştırılamayan eşyalar, gelecek yılın nisan ayında yapılması planlanan açık artırmayla satışa çıkartılacak.

En çok unutulan eşyalar arasında 'İstanbulkart’lar yer alıyor. "İstanbulkart" sonrasında en çok unutulan eşyalar ise sırasıyla cüzdanlar ve elektronik eşyalar olarak devam ediyor.

Unutulan eşyalar arasında külçe altın, gelinlik ve damatlık, takma diş, ütü, elektrikli süpürge, motosiklet kaskı, olta, bıçak seti, ud gibi ilginç eşyalar da yer alıyor.

İEET Bulunmuş Eşyalar Sorumlusu, toplu taşımalarda eşyasını unutan yurttaşların ne yapması gerektiğine yönelik olarak, "Bir yolcu eşyasını kaybettiğinde yapacağı birkaç adım var. Öncelikle Alo 153’ü arayıp başvuruda bulunabilirler. İETT'de, İstanbul adresimizde bulunan kayıp eşya formunu doldurabilirler. Ya da Türkiye'de ilk defa yapılan bir sistemimiz var bizim. E-Devlet’ten kayıp eşya formumuzu doldurup bize ulaşabilirler" dedi. (ANKA)