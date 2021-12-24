İBB'den ulaşıma zam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi, dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yaptı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre, UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM) "enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı" gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam teklif edildi.

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

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