İstanbul'da orman yangınları nedeniyle ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
Patronların Ensesindeyiz
Ali Mert Canel
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'daki ormanlara giriş yasağında yeni karar
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da ormanlara giriş yasağının 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Haber Merkezi
İstanbul'da orman yangınları nedeniyle ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: