İstanbul'daki ev sahipleri kiracılarının evden çıkması için para teklif etmeye başladı

İstanbul'da ev sahipleri, evlerini daha yüksek fiyattan kiraya verebilmek için mevcut kiracılarına evi boşaltmaları karşılığında para teklif etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre; İstanbul'da kira fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar sürerken; evini 2-3 kat fiyat farkıyla kiralamak isteyen ev sahipleri, mevcut kiracılarına evlerini boşaltmaları için para teklif ediyor. Ev sahiplerinin yaşanan kira artışlarının ardından kira ücretini arttırmak amacıyla kiracısının evi boşaltma teklifini kabul etmemesinin ardından bu yola başvurduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda kiralar o kadar arttı ki vatandaş 8 bin 500 lira asgari ücret alıyor. 10 bin liradan aşağı kiralık ev bulamıyor. Geçtiğimiz yıl hükümetimiz bir karar aldı ve kira artışlarını yüzde 25'le sınırlandırması bir çözüm olmadı. Bu noktada bazı ev sahipleri kendi evinde 3 bin liraya oturan kiracıyı çıkaramayınca yanındaki 10 bin liraya oturuyor ben bunu çıkarayım diyor. Ayda 7 bin lira ekstra para sağlarım. Böyle bir kazancı da 12 ayda 140 bin lira olur. Orada belli bir miktar parayı kiracıya teklif ediyor.

Ev sahibinin amacı o verdiği parayı birkaç ayda yeni kiracıdan çıkartmak. Bazı emlakçılar da bu konuyu irite ediyorlar. Yani emlakçılar diyor ki sen üç bin liraya oturttuğun kiracıyı çıkart. Ben sana bir hafta sürmez onun 4 katı fiyattan kiracı getiririm. Bu noktada kiralarda bir alt sınır var. Ülkemizdeki yasal mevzuat alt sınır belirlemiş. Belediyelerin emlak vergilerine emsal teşkil eden matrahın yıllık kira tutarının yüzde 5'inden aşağı olamaz. Bir de üst sınır getirilsin."