Fahiş fiyatla kira ilanına gözaltı

Eskişehir'de bazı kiralık evlerin fiyatlarını fahiş seviyelerde belirleyerek internette ilan verdikleri belirlenen üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin internet ortamında kiralık evlerle ilgili araştırmalarında fahiş fiyatlardan ilan veren üç kişiyi tespit ettikleri belirtildi.

Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendiği ve yakalanan üç şüpheli hakkında savcının talimatıyla, "fiyatları etkileme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Emlakçılık yaptıkları belirtilen üç kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (AA)