İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 28 yaralı

İstanbul Silivri'de cezaevi personellerini taşıdığı öğrenilen bir servis midibüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

DHA'nın haberine göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Bir zincirleme kaza da Bakırköy'de: 6 kişi yaralandı

Bakırköy'de de bugün 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şenlikköy Mahallesi'nde K.D.S. idaresindeki otomobil, trafik ışıklarında sola dönmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

AA'nın haberine göre seyir halindeki 3 aracın daha karışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.